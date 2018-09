Yiunan di comerciante ta bay na apartamento di placer pa purba saca nan tata for di un apartamento

Diadomingo algo pasa di 5’or presencia di polis ta wordo pidi cu hopi urgencia na e apartamentonan di placer Nos Lugar, na Meiveld. Algun hoben a yega eynan, nan tabata reclama cu nan tata ta den un di e apartamentonan di placer cu un otro muher y cu nan a bin pa saca nan tata for di e apartamentonan aki. Un di e muchanan cual ta un mucha homber tabata tin un supuesto arma cune y e trahador cu a mira esaki mesora a bati alarma.

Na yegada enberdad polis ta topa cu 3 hoben, cual ta un mucha homber y dos ta mucha muher, un di e mucha muhernan ta menor di edad. E mucha homber cu supuestamente tabata tin un arma cune, a bisa polis cu ta un BB gun e ta, cu ela djes bay cune pa spanta e trahador pa nan por a drenta. Polis enberdad a haya e BB gun den bahul di nan auto. Tambe polis a puntranan pa nan mama y nan a bisa polis cu nan mama ta den exterior.

Mientras e tata, kende ta un commerciante tabata disfrutando di e placernan cu un otro muher tabata ofrece, su yiunan a yega hopi rabia na e apartamentonan aki y ala fuerza kier a drenta bay paden pa saca nan tata.

Na momento cu e trahador a mira e supuesto arma, ela spanta y mesora nan a yama polis pa e muchanan aki. E trahador a para e fuerte pa nan no por a drenta bay paden. E doño a bisanan pa bay busca nan tata na nan cas y no na e lugar aki no.

Polis a detene tur tres hoben y a hiba nan warda pa asina haci mas investigacion.

E doño a bisa polis cu e no sa den cua camber e tata ta, paso nan clientenan na momento cu nan huur un apartamento, nan no ta duna nomber. Mester warda te ora e tata caba pa e por haya sa kiko e yiu of yiunan a haci pafor di Nos Lugar.