Whatsapp intercepta entre Chalgut y e ruman chikito ta divulga cu Chalgut kier a bandona Aruba den boto

Den corte a bini dilanti e hecho cu recherche a logra intercepta di un manera of otro, mensahenan di whatsapp entre e ruman chikito di victima y Chalgut. Den e mensahe por lesa cu Chalgut a skirbi cu e busca un manera pa via laman, e bay for di Aruba. Tambe el’a bisa e ruman muher, cu e mester di placa y ta spera riba contesta di otro persona pa asina bay for di Aruba den boto.

Diabierna durante e caso, el’a wordo cuestiona riba esaki, y Chalgut a hustifica su salida den boto, pasobra e no ta dispone di un paspoort. Segun Chalgut, e no por sali di ni di airport ni di waf, pasobra e no tin paspoort.

Fiscal a keda cuestiona e motibo cu Chalgut kier bandona Aruba.

Chalgut na su turno a bisa, cu si tabata su persona a mata Sarahi, e no lo a keda Aruba ni entrega su mes y tampoco entrega su DNA den forma voluntario.