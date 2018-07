WHAT? Marlonchi “papi mi kier juice” ta haci su necesidad den piscina

E situacion di e choller conoci di Polis Malonchi ta saliendo for di man. No tin hende pa wak p’e y no tin famia cu kier tum’e. Diahuebs un ciudadano a presenta na Warda di Polis di San Nicolas bisando cu e ta fada caba di problema cu Malonchi ta causa p’e.

Pa 11.20 di mainta ta presenta na Warda di Polis San Nicolas e homber MJB (39) pa expresa su preocupacion pa e conoci di Polis y Husticia Malonchi. E homber aki ta manager di Community Pool na San Nicolas. Pa algun tempo caba ta drenta e facilidad aki sin permiso di ningun hende. E ta haci su necesidadnan (pupu) den y rond di e pool.

Diahuebs esnan cu ta atende cu e pool a yega tempran pa haci e pool limpi y a topa cu Malonchi den e pool ta haci su necesidadnan. E ta fada di e situacion aki y ta pidi pa mira kico por haci.