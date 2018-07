Verkeersspecialist ta baha cu pensioen lagando un mancha atras pa KPA cu caso Zinnia y Caso Bruce

Opinion: E situacion den cuerpo policial pa e ultimo anjanan no a cana bon. Asina por constata cu tin varios caso cu a wordo scondi, protehi of intencionalmente danja. Algun di e casonan cu a proba esaki ta esun di Zinnia, pero tambe di Bruce Arends, cualnan no a haya un investigacion husto.

E supuesto “Verkeersspecialist” cu a comete blunder tras di blunder awor ta baha cu pension lagando un mancha riba e cuerpo pa Caso Zinnia y tambe Caso Bruce Arends cu ta keda marca den historia pa ta e “desaster” di mas grandi ever den historia di polis di trafico pa loke ta investigacion di accidente di trafico.

Awor no por investiga Orman mas pa su desasternan cometi? Ken a sali e gran perdedornan?

E ta laga atras un malehempel den departamento di trafico cu Minister di Husticia mester busca manera pa drecha a corto plazo. Busca expertonan di Corsow y Hulanda pa duna cursonan drechi pa asina evita cu mas famia lo bira victima di e epidemia maligno cu Orman a laga atras!

Pueblo ta conta riba un sistema di husticia, un proceso di investigacion transparente, cu ta husto pa tur partido envolvi, pasobra pesey nos ta den un estado di derecho. Loke a sosode aki cu e dos casonan aki, ta laga un mancha scur riba KPA y ta haci e yamada na Gobierno pa corigi e situacion aki lo mas pronto posibel.