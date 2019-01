Un persona levemente herida den accidente ariba crusada Dadelstraat cu Caya Papa Juan Pablo

Diaranson atardi polis a bay e crusada di Dadelstraat cu Caya Papa Juan Pablo ex Rondweg, pa un accidente di trafico. Manera sa pasa den mayoria caso, e accidentenan cu ta pasa ariba e crusada aki ta pa no duna preferencia. Un Van bayendo pariba ariba Caya Papa Juan Pablo ta wordo sorprendi, ora cu un auto Pontiac ta subi e crusada for di Dadelstraat .Den e impacto e Van a spin bay dal contra un palo di luz. Un Toyota Rav cu tawata pasando e momento ey algun waya lo a cay ariba e auto. Un persona a resulta levemente herida, y a wordo trata na yegada di ambulance door e Paramedico.