Un of mas tiro lo a alcansa e conocido adicto ambulante Ski, lagando e seriamente herida

Ranchostraat, Oranjestad: Diasabra algo prome cu 4’or di marduga, varios unidad di polis ta wordo manda cu urgencia den Ranchostraat, pa motibo cu un persona den un auto lo a pasa los tiro riba e adicto ambulante Ski. Ski lo a ricibi un of mas tiro na su pia.

Mesora un patruya a bay na e sitio , na yegada nan a bin compronde cu Ski lo a abandona e sitio riba su bais, y cu e ta herida y cu hopi sanger tabata core for di e parti ariba di su pia (dij).

Un persona na e sitio a bisa polis, cu un auto di marca desconoci pa nan, di un color cla, aparentemente shinishi, cu glas getint lo a para otrobanda di caminda di ranchostraat 2, un persona sinta patras den e auto a baha e glas di auto y a los un tiro of mas tiro y despues e auto a bandona e sitio bay direccion pariba.

Na e sitio polisnan a mira basta plek di sanger confirmando cu Ski enberdad a wordo tira y ta herida, mesora a cera e area pa haci mas investigacion y a pidi pa presencia di departamento tecnico di polis y di recherche.

Un rato despues un patruya ta bin topa cu Ski riba vloer patras di e snack truck Candela, cu ta para net dilanti Royal Plaza.

Hopi liher ambulance a yega na e sitio y a cuminsa asisti Ski. Ski tabata tin basta sanger coriendo for di su pia, probablemente elo a wordo tira na su dij, pero no por a mira cuanto tiro ela ricibi y ni na unda ela wordo tira, pa motibo di e sangramento profuso y riba dje e pia tabata sushi, cual tabata haci’e dificil pa polis of personal di ambulance, mira cuanto tiro elo por a ricibi y si e bala a keda paden of ela perfor’e y a sali bek.

Despeus cu personal di ambulance a trata Ski na e sitio, a transport’e cu hopi urgencia pa hospital, tambe a pidi slachtofferhulp pa asisti’e na Hospital.