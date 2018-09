Un biaha mas personanan ta subi tera ilegalmente, e biaha aki na Rodger’s Beach

Diasabra den careda di mey anochi, un rato despues cu Kust Surveillance a haci su control den Colony, momento cu nan ta saliendo for di Colony, nan tras, na Rodger’s Beach ta drenta un lancha procedente for di Venezuela, e ta baha un cantidad desconoci di persona, nan ta yega tera na altura di e condominuim den construccion banda di e trapi na Rodger’s Beach.

Den careda di 1’or un patruya atento di San Nicolas ta mira varios persona canando den area di pabou di e Misa den Colony, ora e hendenan a mira polis, nan a core. E polisnan den e patruya mesora a core nan tras y a logra detene un homber, segun e homber aki nan tabata 25 persona den e lancha cu lo a drenta ilegalmente.

Den oranan di marduga pa mainta constantemente polis tabata patruya den Colony. Den oranan di mainta un biaha mas un patruya di San Nicolas ta detene un homber, e homber aki a contradici e prome persona cu a keda deteni, segun su persona nan a yega den un lancha chikito y cu nan tabata 8 persona cu a subi tera.

For di oranan di mainta patruyanan di San Nicolaas, e team di recherche di San Nicolaas, tambe un unidad di K9 y Guarda Nos Costa a cuminsa cu un buskeda den e area di Colony.

Durante e buskeda, un security guard di e refineria a mira 4 persona ta move den un mondi bandi pariba di e cura di e refineria, mesora ela avisa polis.

Mientras e team di recherche a drenta e mondi aki na pia en busca di e ilegalnan, e patruyanan di polis tabata keda patruya rond den e area di Colony.

Guarda nos Costa ta logra pone man riba dos ilegal mas, un poco pariba di e misa den Colony.

Algo pasa di 12’or y mey di merdia, e team di recherche ta canta bingo, den e mondi cu nan tabata buscando nan ta logra pone man riba dos persona mas. Mesora ta pidi asistencia di transportwagen y tambe Guarda Nos Costa.

Den careda di 2’or y 15 un patruya di San Nicolaas ta bolbe pone man riba 2 persona banda di e cura di Citgo, mesora a pidi transportwagen pa transportanan pa warda di polis, despues di un rato un biaha mas nan ta detene un mas na e mesun caminda.

NO ta sigur cuanto persona a drenta paso e informacionnan ricibi ta contradici otro,un a bisa 25 y e otro a bisa 8, of no ta descarta e posibilidad cu por a drenta dos boto.

Patruya di San Nicolas ta den Colony y ta sigui busca pa mas ilegal, te na e momento nan aki tin 9 persona sigur deteni.