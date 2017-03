Turistanan blanco di atraco arma na Aruba ? Pareha Hulandes a bira victima

Palm Beach – Diaranson anochi den careda di 11’or polis ta wordo informa cu ariba e walk way entre Riu Palace y Hilton, esta na altura di Palm Pier un pareha turista a wordo atraca.

Mes ora polisnan a cuminsa mobilisa den area y chek tur e posibel rutanan cu e atracador of atracadornan por usa pa huy.

Señora Rasmijn vocero suplente di cuerpo policial tin e siguiente relato :

“Pa mas o menos 11’or di anochi Centraal di Polis ta haya un yamada bisando cu dos turista riba e gang entre Rio Palace y Hilton a caba di wordo atraca. Na yegada di patrouille e pareha turista hulandes ta conta cu canando un homber ta sali aribanan cu un arma di candela y no a papia pero tabata mustra riba nan y fula nan sakonan y nan a spanta y dune plaka mas o menos $130,- paki sigaria y e renchi zilver di e señora turista. E sospechoso tawata tin bisti flanel blanco, carson preto y jacket preto. Color di cuero bruin y no tawata tin cara tapa. A hiba e turistanan na oficina di strandpolitie y eynan Atraco Team a wardanan y tuma e caso over. Slachtofferhulp tambe a presenta pa asina asisti e turistanan”.

Dialuna atardi den dia cla, un pareha turista procedente di Argentina ta wordo atraca cu arma di candela dilanti Superfood. E dia ey tambe a papia di un atracador color bruin.

Nos no por papia mas di cu atraconan ta bayendo for di man, mester bisa y no di awo, atraconan ta for di control y no tin luz na horizonte. Manera nos a bisa caba y lo bolbe ripiti, tur loke cu por a wordo papia y bisa y poni ariba papel a wordo haci caba. Pero keto bay e situacion ta mes cos y empeorando.

Abo sea bo mes un huez y saca bo conclusion.