WILLEMSTAD—E situashon qua Insel Air ta drentando den un hanchi di insertidumbre, debí ku dia 25 di ougùstùs awor lo por definí e futuro dje kompania di aviashon. Ta asina ku kosnan ta kanando di malu pa pió pa Insel Air kende ta dependiendo riba buelonan yen pa por atkerí un bon entrada pa kumpli ku nan kompromisonan finansiero. Den kuadro di esaki Insel Air a risibí un sla bou di faha ayera.

Segun informashonnan ku nos di redakshon di Vigilante a risibí ta asina ku ayera e avionnan di Insel Air tabata for di operashon debí na desperfekto. Nos a keda informá ku esaki a trese kuné ku ayera tur e buelonan di Insel Air a keda kanselá i ku pasaheronan a keda pega tantu na Aruba komo Boneiru. Lokual ku sigur ta hala mas atenshon pa lokual ta trata eksistensia di Insel Air ta e echo ku nan debe diferente kompania na algun parti di mundu. Entre nan hustamente na Aruba tambe. Nos a keda informá ku tin 2 kompania na Aruba i unu otro ku ta suma tres ku a pidi pa deklará Insel Air bankarota. Lokual ta mas penoso di hinter e situashon aki ta e echo ku un dje gerentenan di Insel Air a sinta na mesa ku sindikato ku ta representá e trahadónan i bisa nan ku no tin plaka. Ku otro palabra no a sobra nada mas dje 33 mion florin ku Gobièrnu di Kòrsou a fia Insel Air kua pa gran mayoria a bai pa paga debe di kompanianan ku por ser konsiderá Toko den Toko den Insel Air, tal manera Vigilante ya a yega di trese pa dilanti.

Pa lokual lokual ta trata e kaso di 25 di ougùstùs ta asina ku gerensia di Insel Air ta manteniendo e speransa ku korte lo por honra nan petishon di sureance van betaling, esta posponementu di pago. Esnan ku sigur no ta pèrdiendo nada di nan tempu invertí awor aki den Insel Air ta e gerentenan, esta Sr Gilles Fillatreault i Sr Andre Delgar. E 2 nan aki ta gana huntu un salario di 70 mil florin pa luna djis pa por yuda ku operashon di buelonan pa Aruba, Boneiru i Sint Maarten. Hasta ta asina ku den nan kaso, nan tin di ser paga kada 15 di luna. Ku otro palabra pa 15 di ougùstùs nan ta kobra salario di luna di sèptèmber. Aparte di esei ta asina ku Insel Air mester paga hür di kas di Sr Gilles Fillatreault kende ta biba na Sunset Heights. Hasta ta asina ku Sr Gilles Fillatreault ta hibando un maneho asina skerpi pa ku su interesnan ku el a kumpra un ketel ku el a deklará. No solamente esei, sino ku el a hasta deklará poko pasfoto ku el a saka, kua ta nifiká e mes no ta konfia pa Insel Air keda debe ni 20 florin, siendo ku pa luna e ta kobrando un sueldo di 40 mil florin.

trahadónan di Insel Air ta masha preokupá pa ku tur e desaroyonan aki i mester bisa ku nan mes a kuminsá pèrdè konfiansa den futuro dje kompania di aviashon. Lokual ku ta nan preokupashon ta kiko lo ta veredikto di wes unabes ku e kaso ser trata dia 25 di ougùstùs awor.