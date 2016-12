Tres homber aparentemente Venezolano ta secuestra pareha na Pos Chikito, homber a resulta herida y no sa paradero di e dama

Pos Chikito – Savaneta –Diaranson marduga den careda di 4’or polis ta wordo manda pa Pos Chikito caminda tin un compleho di apartamento.

E motibo tawata cu un persona lo a wak un grupo di homber forsando hende den un auto.

Mientras cu polis tawata bayendo e adres na Pos Chikito un otro informacion a drenta di un hende homber a yega un adres na Savaneta y e persona aki lo tawata tur na sanger.

E homber a conta cu nan lo a secuestra e y “un muhe”. Na prome instante a papia di un trahado di KIA, pero despues autoridad ta laga sa cu no ta asina y cu nan no sa ken e dama cu a wordo secuestra cu e homber ta, pues un storia cu no ta mucho duidelijk.

Mientrastanto un patruya a yega na e apartamentonan y a cuminsa compila datos y e otro na Savaneta tambe tawata haci mescos.

A resulta cu e caso di Savaneta tin di haci cu e caso na Pos Chikito. Na yegada di polis e la conta cu lo ta trata di tres homber “Venezolano” y cu nan a forsa nan den e auto un Optra shinishi y cu e nan a bahe of ta pushe for di auto altura di e mangelnan, poco mas pariba di La granja na Savaneta.

Na Pos Chikito e testigo a conta polisnan cu ela wordo lanta door di un sonido duro y tambe di un persona cu lo tawata keha.

Ora ela hala su cortina wak, e ta wak tres homber forsando un muhe den e auto shinishi y despues nan ta bay. E auto tawata di e homber cu a yega na Savaneta y tawata trata di un Chevrolet Optra shinishi. E cabayero lo ta propetario di un luga di bende cuminda na Savaneta.

Autoridadnan competente a presenta na Pos Chikito caminda e secuestro a tuma luga y a papia cu e testigo.

E area caminda e caso a sucede por a wak tie-rap benta pues posiblemente esaki a wordo usa y tambe por a wak djiente falso.

E sonido cu e dama tawata saca kizas tawata debi cu nan lo por a tawata tin su boca tapa, asina evitando cu e lo por a grita pa ayudo.

Recherchenan ta atendieno e caso serio aki, paso e pareha aki no a wordo atraca, pues ta trata di algo completamente otro.

Ta pidi si un hende por a wak algo pa contact polis mes ora.