Trekmento di lot pa debate politico di Millennial Edition

Oranjestad – Dirason den ora nan di atardi, na cas di Cultura a tuma luga trekmento di lot pa e partidonan cu lo participa den e debate di Millennial Edition, cu ta programa pa awe nochi 8’or pm den Cas di Cultura. Diferente lider di partido tabata presente cu excepcion di partido AVP y PPA. PPA a informa for di trempan cu nan lo por ta presente pa saka lot, pero di parti di AVP si e organisadornan no a tende nada te na momento di saka lot, si AVP lo partisipa of no. Pa loke ta e partidonan cun no tabata presente, un miembro di comicion Millennial Edition a saka un number pa e partidonan aki.

Pa loke ta e numbernan di secuensia den e debate, esaki a bai di siguiente forma: