Tratamento cu azeta di coco pa preveni infeccionnan dental

Azeta di coco ta un superalimento cada biaha mas popular danki na su balornan nutricional

completo. No obstante, cada biaha ta descubri mas uso di e azeta vegetal aki na nivel

topico. Den e caso aki, nos ta mustrabo su poder curativo pa preveni infeccionnan dental.

Den e articulo aki nos ta comparti un tratamento bucal a base di azeta di coco pa mantene

un bon salud di djente y encia. Di e manera aki nos por preveni y trata algun problema

manera infeccionnan dental, caries of gingivitis.

Azeta di coco ta un alimento imprescindibel den un dieet ekilibra. A pesar di ta un vet, e

azeta aki ta hopi efectivo pa adelgasa si nos tin sobrepeso, ya cu e ta acelera bo

metabolismo. No obstante, tambe nos mester conoce su usonan na nivel topico.

E azeta aki ta un excelente remedi pa trata problemanan di cuero, boca, cabey, etc., danki

na su propiedadnan terapeutico.

● E ta combati infeccionnan dental cu ta causa bacteria, danki na su contenido den

acido laurico.

● E ta haci e esmalte blanco sin dañ'e y ta preveni tartar.

● E ta desinflama e encianan y ta preveni inflamacion y sangramento.

Pa realisa e tratamento casero aki y natural nos ta recomendabo pa eligi azeta di coco extra

virgen, ya cu e tin e calidad necesario pa trata problemanan di salud.

Ademas, nos mester destaca cu e azeta aki ta solidifica ora cu e ta na un temperatura

inferior cu 23 grado Celsius, pero cu ta dirti di nobo ora cu nos ta hink'e den boca.

Tratamento pa infeccionnan dental

E tratamento cu nos ta propone cu azeta di coco, ta pa preveni y trata infeccionnan dental,

ta basa den dos paso. Nos mester realisa cada dia cu constancia pa por obtene e

resultadonan spera y recupera e salud bocal:

● Mainta: Hawa of spula boca.

● Anochi: Skeiro cu pasta di djente.

Siguientemente nos ta detaya con nos mester haci e tecnica casero natural aki pa locual

solamente nos mester di un solo ingrediente.

1. Hawamento diario

Hawamento of hormento diario cu azeta vegetal ta un tecnica antiguo pa mehora salud di

boca y, hasta, di henter e sistema digestivo. Aunke cu por realisa tambe cu azeta di

sesamo, den e caso aki nos ta propone azeta di coco extra virgen pa su alto poder

antibacteriano.

Na realisa e hawamentonan aki durante un bon rato, nos ta logra haci un limpiesa hopi

profundo di boca y ekilibra henter e tracto digestivo. Di e manera aki, nos por elimina cu

facilidad e bacteria y toxinanan sin altera e delicado pH bucal. Ademas tambe nos ta elimina

e tartar, nos ta mehora e aliento y nos ta alivia e inflamacion di e encianan.

● Ora cu nos lanta for di soño, prome cu come, nos ta introdu den nos boca un

cuchara di azeta di coco extra virgen (15ml). Ta fundamental pa e azeta aki ta di

maximo calidad.

● Nos ta cuminsa realisa e hormento procurando cu e azeta yega den tur parti di nos

boca. E azeta nos mester echt bay den e garganta, djis spula e buca cu e azeta.

● Nos ta mantene e hawamento durante mas of menos 20 minuut. Durante e tempo

aki nos lo nota con e textura di e azeta ta bira mas lihe y aguoso, cual ta un bon

señal.

● Despues di algun minuut, nos ta scupi e azeta (miho den prullemand) y nos ta laba

nos djentenan bon cu e pasta di custumber.

● Nos ta recomenda warda 15 minuut prome cu desayuna y cuminsa semper cu un

glas di awa pa yuda elimina e toxinanan di e organismo.

● Realisa e tratamento aki tur mainta.

2. Pasta di djente natural

Pa mantene un boca sano y resistente na infeccionnan dental, nos ta recomenda eligi

pastanan di djente lo mas natural posibel. Di e manera aki nos ta evita componentenan

manera sulfato, fluor y otro aditivonan cu por afecta nos salud y altera e pH di e saliva. Nos

por haya alternativanan natural hopi efectivo cu ta contene azetanan vegetal y esencial,

xilitol, arcilla, carbon vegetal activa, etc.

Semper nos mester skeiro nos djentenan despues di cada un di e tres cumindanan principal.

Den e caso aki, pa reforsa e tratamento natural, nos mester substitui e pasta di djente pa

azeta di coco den un di e tres skeiromento diario.

Di e manera aki, e azeta aki lo bira den un pasta di djente natural complementario pa reforsa

e defensa di boca. Ademas, nos por nota resultadonan cu rapides.