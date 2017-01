Toyota Tercel cu posiblemente lo tawata envolvi den atraco intercepta, un persona a keda deteni

Mahuma/Aeropuerto – Dialuna marduga algo prome cu 12:30 e mes un patruya cu a caba di baha e señora cu a wordo atraca na su cas, ta spot e Toyota Tercel color blanco.

Esaki tawata aeropuerto bayendo ariba. Polis a dune ordo pa para, pero esaki a gaña para pero despues a sigi bay ariba.

Jegando e crusada di Mahuma e auto cu aparentemente lo no tawata sa cu e caminda tin dead end, ta haya nan ta laga e auto y baha core.

Polis ta logra gara un, pero esun mes cu lo tawata bisti cu e jacket a logra scapa den e scuridad di anochi.

Esun cu a keda deteni y ta sospechoso den e caso di atraco un rato prome ta papia spaño.

Polisnan a rista den e auto, pero no ta haya nada particular, e placi number lo no ta cuadra cu e auto.

Agentenan a busca den e area, pero mirando cu ta un area hopi grandi y scur no a logra haya e otro.