Toyota Sienna usa pa atraca turistanan a wordo haya na Brasil

Brasil:Diasabra atardi algo prome cu 4’or, polis ta haya un informacion cu lo tin un auto basta nobo, laga atras riba un tereno caminda tin varios otro auto bieu staciona.

Na yegada polis nan ta bin topa cu e Toyota Sienna Blanco, mesora nan a bin compronde cu e auto aki ta relaciona cu un caso di atraco di 10 dia pasa, den cual un turista a bira victima di atraco.

Esaki a sosode Diaranson 11 di october, pa mas o menos 11 ‘or di anochi, dilanti di Brickell Bay, e turista a bay pa subi su V-car, Toyota Sienna blanco, net na e momento ey dos homber cu un arma di candela a acerca e auto y a bise ” Get out of the car”.

Y nan a subi den e auto y a bay cune.

E mesun anochi aki Polis a haci un buskeda intensivo, pero no a logra localisa e auto. Atraco Team a tuma declaracion di e victima di atraco.

E auto aki despues di 10 dia ta wordo haya riba e tereno na Brasil entre algun cas, memey di varios auto bieu bandona, e plaachi number di e v car a wordo kita. Polis na e sitio a pidi pa presencia di departamente technico di polis y tambe atraco team. E auto a keda confisca pa mas investigacion y cu takelwagen ela wordo transporta pa warda di polis na San Nicolas.