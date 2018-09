Tin un rapport devastador riba e maneho di refugiado y asilo pa Venezolano!

Rapport devastador riba dealmento cu Venezolanonan na Corsow

Corsou ta viola e derechonan humano di e Venezolanonan cu ta bin di manera ilegal den hopi area. Esey a keda cla den un informe devastador di e organisacion di derechonan humano Human Rights Watch.

Human Rights Watch a ricibi informenan fidedigno di varios fuente cu a solicita anonimato cu autoridadnan di gobierno ta conduciendo activamente razzianan di imigracion, acosando fisica y verbalmente na Venezolanonan y deteniendo Venezolanonan pa periodonan indefini den condicionnan inhumano y sin acceso na asistencia legal. Tambe nan a reporta cu autoridadnan a deporta algun Venezolano cu a purba di pidi a asilo, incluyendo esnan cual demandanan por cualifica pa proteccion segun articulo 3 di CEDH y a presiona mayornan deteni pa nan informa autoridadnan riba e paradero di nan yiunan pa nan por wordo deporta hunto.

Muchanan Venezolano tin derecho na educacion, pero e acceso na scol hopi biaha ta obstaculisa den e practica. Ademas, no a emiti ningun permiso di residencia pa mas di un aña, aunke tin cientos di solicitud. Gobierno di Reino mester interveni, segun Human Rights Watch.

Segun e informe, e gobierno a declara publicamente na Juli 2017, cu nan a asumi e responsabilidad di ACNUR di registra na e solicitantenan di asilo y emiti certificadonan di solicitante di asilo. Human Rights Watch ta bisa cu, segun lo miho di nan conocemento, e gobierno di Corsou no a otorga ningun certificando desde e momento ey, apesar cu cientos di Venezolano a pidi un entrevista buscando asilo na Corsou.

E rapporta tambe ta mustra cu apesar cu Corsou no ta mara pa e convencion di 1951 of su protocol di 1967, e ta un pais constituyente di Hulanda, Corsou ta mara pa e convencion Europeo di Derechonan Humano (ECHR). Articulo 3 di ECHR ta impedi e devolucion den casonan di tortura of trato inhumano, incluyendo algun caso di falta di acceso na e atencion di salud. E Gobierno di Hulanda ta responsabel di e violacionnan di CEDH cu ta sosode na Corsou, incluyendo e deportacionnan cu ta viola e disposicionnan di no devolucion di articulo 3.