Ta kiko ta pasando cu servicio di impuesto y ministerio publico.??? Cu nan a bira desde fin di 2009 instrumentonan politico di Avp cu ta functiona selectivamente ta un hecho palbabel. Op afroep.!!!Mira caso di companianan di e ministronan y hendenan di Avp. Un ministro no ta ni keinta e stoel y e a ser gefix. Tempo Henny tabata promer ministro y despues su satelitenan eyden ” regla” cos pele.! Mescos caso Aruba Bank, comerciante Hindu , Insell Air y un hala. Nan no mag mishi cu nan, pasobra di ariba ta ser bisa suta otronan, pero no nos hendenan.!Awor cu Mike Eman a mal gasta tur nos placa y tin mas cu 4 biyon florin extra fia na debenan extra pa nos bay paga den 30 anja,, nan a dicidi pa ban exigi SIA pa suta pueblo, cobrando nan pa hasta hende cu a muri 12 anja pasa belasting cu nan adres ta santana. Ni mortonan ta scapa Mike Eman.!

Selecta ta selecta e hendenan di MEP of contricantenan. No ta importa nan cu gobierno cu tur e medidanan tin pueblo su cartera tur sangra y na werki. Abusa di nan y tin hasta di tristeza a muri caba.Ministro di fianza y debe cu ” vacacion” 4 siman na Hulanda cu placa di pueblo y hopi hende ta guli manda bou. Mescos cu e coruptonan cu ta usa trafico di influencia pa bende permiso, tereno y contratonan, tur ta ser trata cu ”

handschoen” di felpa. Pueblo mes 22 september lo por ta donjo di su mes destino cu un cambio of paga luz.!!!Cambio ta bin si bo tambe kier.!SIA ki dia boso ta cobra Mike Eman tur e anjanan di belasting di e trahadornan di AVP- Televieze cu desde september anja pasa sa no a cobra ( tin syndicato y prensa cu sin miedo kier pa denuncia e abusonan aki ainda) y restu a ser poni ariba payroll di Tele-Avp nobo canal 13.??? SVB ki dia Mike Eman ta paga tur e primanan pa tur e empleadonan di Avp-Televisie of ta selecta ta selecta color politico pa paga.?????? Cuanto anja sin paga.??? Den cualquier pais civiliza, decente un elemento asina no por ta ministro.!!! Ora lamar seca berguenza no ta pa Dios, pero pa nos mes.!!!Sigui laga miedo y silencio ta boso unico opcion.!!!