Ta jammer cu ta sosode accidente; No ta pasobra un accidente a pasa, mester stop di huur Atv’s

Donjo di George Cycle Rentals, a lamenta e caso di accidente cu a tuma lugar cu un machine di Atv. Ningun donjo kier pa algo asina sosode cu nan cliente. Mester enfatisa cu e caso aki no a pasa cu un machine di Atv di George, pero toch ta sinti e dolor pe mucha, tambe pe donjo di e compania, cu ta haye den algo asina.

Na Aruba e departamento concerni ta haci control tur anja y companianan mester tin tur cos na ordo.

Tambe mester keda pensa logico; Si un hende hoga na lama, kico lo bisa e otronan? No landa mas? Si un hende fayece den trafico, kico ta bisa? No core auto? Si un hende come na un restaurant y e haya un sacamento, kico ta bisa? Pa no come mas na e restaurant ey ?

