TA BASTA CU HULANDA !!! TA BIRA TEMPO , PA NOS DI ARUBA , CORSOU Y ST MAARTEN SALI NA DEFENSA DI NOS RUMANNAN DEN CARIBE CONTRA E “CRIMINAL” COLONIALISMO . Nos mester yuda BONEIRO , STATIA y SABA para riba nan “PROPIO” pia !!! BETICO CROES SU VISION ; cada uno”INDEPENDIENTE DEN UN MANCOMUNIDAD DEN REINO y cu REY(NA) na CABEZ” !!!Bi-NACIONALIDAD ; di REINO y DI CADA PAIS !!! E MANCOMUNIDAD TA CONSISTI SEGUN SECUENCIA ALFABETICO DI ; ARUBA , BONEIRO , CORSOU , HULANDA , SABA , SINT MAARTEN y STATIA !!! Atentamente , RUDY CROES 💪👍. P.s. Por fabor comparti e proyecto REAL aki 🙏