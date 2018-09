Solucion pa problema di leak di diesel na hospital: Un hemchi

Riba red social, por mira un foto, unda ta alega cu e solucion di hospital pa drecha e problema di leak di diesel ta un hemchi.

Ex minister Booshi Wever a publica esaki y a bisa:

Riba e potret por mira hopi cla cu esnan responsabel tabata sa di e leak y na un manera hopi “unprofessional” a djies pone un baki pa e diesel lek den dje y aparentemente lo a lubida riba esaki, cu e consequencia cu esaki a basha over. Mirando e hecho cu e construccion ta di calidad inferior cu tin hopi scheur na unda e diesel ta pasa pa OK cu ta ocaciona e holor desagradabel y insoportabel y hopi malo pa salud. E holor aki logico ta drenta tambe den e airconan di e.o. e departmento di Radiologia.

For di 2011 nos a mustra riba e mediocridad di e contratista y e presencia di Bermello cu ta e architecto cu ta co-responsabel di e proyecto corupto di Racetrack. Ta parce cu no tin niun gobernante ni hendenan den Raad van Bestuur, ni Raad van Toezicht di HOH pa para e e hendenan aki. Cu AIB ni SOGA ta para nan ta logico pasó nan ta complice den henter e proyecto corupto aki.

Kedando keto awor lo hasi cu e mericanonan aki ora cu baha na awa, nos lo keda cu e “gebakken peren”!