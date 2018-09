Sindicato di WEB: Si no bini un aumento di prijs di awa y coriente urgente, Web ta bay den rood!

Den un declaracion haci den prensa local pa Sr. Henriquez, presidente di Siwa, cual ta e sindicato di WEB, Henriquez ta splica cu tin un precupacion grandi den WEB pa loke ta trata un aumento di tarifa di awa y coriente cu ta sumamente necesario pa por sigui opera e compania.

E ta bisa cu un carta a bay di gerencia di WEB pa Gobierno unda ta splica riba un situacion cu dia pa dia ta bira fastioso y pisa den caso cu no bini un aumento di prijs di awa y coriente hopi liher. Segun SIWA, nan ta contra cu e medida ey mester bay riba pueblo y gerencia tambe a mustra esey, pero si no yega na un acuerdo rapido, WEB lo tin cu bay den rood.

Ponencia di SIWA ta cu mester bini un reunion den parlamento, pero nada ainda. Ta pura pa bay den sala di parlamento pa asina haya tende, wak tur carta cu tun riba mesa y stop di papia rond.

E director no tabata duidelijk riba e sumanan envolvi, pero e ta keda urgente cu mester subi tarifa di awa y coriente. Mas tarda, mas grandi e buraco ta bira y mas grandi suma y mas den rood.

Proximamente SIWA lo bay reuni cu gerencia pa mira cifra cu tin. Intencion no ta pa pone riba lomba di pueblo, pero e mester wordo atendi.

Den statuut di director, e mester mantene un compania sano, pero si manda placa pa dividend pa gobierno, e ora bo no ta cumpliendo cu statuut.

Segun Sr. Henriquez cu SIWA no tin informacion ta cuanto porciento e prijs di awa y coriente mester subi. Web tin un reserva y awor ta cuminza come di e reserva. Un decision mester cay. Ora cu mester a hedge, no a hedge! Ora cu a hedge, a hedge dimas. Pues ta un situacion unda tur banda tin fout.

SIWA tin flexibilidad y ta dispuesto pa carga cualkier aumento, pero tur mester carge.