Segun Sindicato Alvast: E desicion di bestuur pa suspende director di Elmar tabata necesario

Sindicato Alvast a reacciona riba e suspencion di director di Elmar

Como representante di e sindicato Alvast , e desicion cu e hunta di comisario a tuma tabata necesario, mirando e diferente kehonan serio di mal maneho y iregularidadnan den e compania, e kehonan di secuestro di un di nos miembronan di nos sindicato recientemente haci na Landsrecherche y tambe e paz laboral cu no tabatata existi pa hopi tempo kaba na compania. Tambe pa e hecho cu no tabatatin comunicacion att all cu vakbondnan y trahadornan , y ta usa su poder authoritario di haci y deshaci unda no tin ningun clase di respet pa vakbond cu ta representa miembrona. Director di Elmar no ta tin oido pa problema nan di e trahadornan , trahadornan ta traha tur disgusta , no tin HR ( human resourses) na compania problemanan nunca ta hanja atencion / solucion y pa vakbond mester bin cu un cambio den maneho , cos nan no por sigi asina y ta spera cu board nobo aki trece un solucion rapido pa asina e paz laboral reina bek na Elmar

President di Alvast

Raymond Maduro