Siman ta habri cu atraco #56, ariba dos empleado di Tropicana Casino

J.E. Yrausquin Boulevard – Dialuna mainta trempan den careda di 6:45 un otro atraco arma mas ta tuma luga. E biaha aki tawata ariba dos empleado cu lo tawata canando bay e casino.

Tawata trata di un security y un empleado, cu lo tawata cana bayendo e casino cu placa ariba nan. Ta papia di un suma di mas o menos $5000 .

Vocero policial Señor Laclé a duna e siguiente relato :

“06.52 melding a drenta via Centrale Post cu 2 trahado di Tropicana Casino a wordo atraca. Prome informe ta mustra cu e 2 trahadonan canando bay direcshon casino ta wordo acerca pa un Hyundai Shinishi A-66765 cu 2 homber den dje cu a para banda di nan y cada un cu un arma di candela den man a exigí e plaka for di e 2 trahadonan aki. E suma cu nan a bay cune no ta conosi. Un poko rato despues e Hyundai a wordo encontra na candela na altura di veld di Bubali. Patrouillenan, Atracoteam y BFTO ta na e sitio. Kwalkier persona cu por a wak algo of cu por tin informashon jama Centrale Post na 100 of na nos tiplijn 11141 “.

Siman pasa ariba dialuna tambe trempan, un empledado di Nature’s Discount a wordo atraca, tambe door di dos homber arma