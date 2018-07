Minister Otmar Oduber a ricibi for di Raad van Toezicht varios jaarrekening di 2012, 2013, 2014, 2015. Pa hopi anja no tin claridad riba e finansas di Serlimar. Tambe ta asina cu Serlimar tin hopi debe te ainda. No a haya jaarrekening di 2016 ni 2017, pero a pidi pa por haya esakinan lo mas pronto posibel.

Minister Oduber ta splica mas den e QuickVideo aki.