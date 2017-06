Serca Dios y na Aruba tur cos por

Serca Dios y aki na Aruba tur cos por. Ken ta bay ariba lista di cualquier partido ta e persona y e partido ta dicidi. Mi a compronde cu Avp a anuncia cu director di “DIA” ta bay ariba lista di Avp, locual ta un peliger pa tur datosnan di tur departamentonan di gobierno, muy en particular esun nan di Censo cu por ser mal usa. Tin departamento cu mester keda neutral , apesar serca Avp ta auto automatico so ta den ” neutral”. E function aki cu un persona cu tanto datos secreto y priva di gobierno y su empleadonan , e mester cu dos placa di sinti sa cu no por ta den politica , anto tin tur datosnan secreto.E ta mescos cu datosnan y informacion nan di impuesto tin bisa cu lo tin datosnan di ” nan hendenan” cu a desaperece.Na Setar Gabinete Eman a kita un persona for di trabou, pasobra e a bay ariba lista di MEP.Ban mira si ta trata tur hende igual of ta deliberadamente ta haci e cos aki pa ” acomoda” su hendenan.!!!Lo mi ” vigila” cos pa bo tambe sa ken ken ariba e pida baranca aki.Mi no ta spera cu ta cambia ley pa acomada tipo, mescos cu a haci pa Paultje y Part time ministro di desaster den salubridad publico kabouter Schwengle.!!!Aki a legaliza criminalidad.