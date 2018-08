Sentencia! Ex-Minister President di Curacao mester paga bek 1.8 miyon florin of sinta 3 anja den prison

Ministerio Publico no a para keto contra di Gerrit Schotte. Despues di e caso di “Babel” cu ta relata na corupcion, toma di placa, y labamento di placa, awor a sigui cu un caso pa pone Schotte paga bek.

Corte di prome instancia a dicta diahuebs, cu Gerrit Schotte mester paga bek 1.8 miyon florin cu el’a haya ilegal y cu esaki mester wordo kita bek for di dje. Tanta Schotte como su esposa van Dijk a wordo treci dilanti mesa berde. Gerrit Schotte a wordo haya culpabel di corupcion, soborno dor di cumpra ambtenaarnan, complice di falsificacion y labamento di placa.

Corte a basa su husgacion cu enberdad Gerrit Schotte a saca probecho y ventaha di e delitonan di soborno. Riba e punto aki corte a baha mas pisa riba Schotte cu riba su esposa, di cual su esposa a sali liber y no mester paga un suma di 100 mil florin. For di ex minister president, corte ta exigi un pago bek di 1.844.190,36 florin of lo mester sinta castigo di prison di 3 anja. E comunicado di Corte di Curacao ta sigui aki na Hulandes.

Datum: 30 augustus 2018

— PERSBERICHT –-

Ontneming voormalig minister-president: ruim 1,8 miljoen

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag in de ontnemingszaak van een voormalig minister-president van Curaçao beslist dat hij ruim 1,8 miljoen gulden wederrechtelijk heeft verkregen en dat dit van hem moet worden ontnomen. In de ontnemingszaak van zijn partner is de vordering tot ontneming afgewezen.

Veroordelingen van het Hof

De ontnemingszaken volgden op de beslissingen van het Hof in de strafzaken die tegen de voormalige minister-president en zijn partner waren aangebracht. De voormalige minister-president werd onder meer veroordeeld voor ambtelijke omkoping, het medeplegen van valsheid in geschrift en het medeplegen van witwassen. Zijn partner werd ook veroordeeld wegens datzelfde medeplegen van witwassen. Het Gerecht heeft onderzocht of zij wederrechtelijk voordeel hebben verkregen uit die strafbare feiten c.q. uit andere strafbare feiten waarvoor voldoende aanwijzingen bestaan dat zij die hebben gepleegd.

Toepasselijkheid oude regelgeving

Het Gerecht heeft vastgesteld dat de strafbare feiten zijn gepleegd op het moment dat het huidige Wetboek van Strafrecht nog niet bestond. Daarom moeten de oude wetsbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen worden toegepast. In dat oude wetboek was nog niet geregeld dat een gezamenlijke betalingsverplichting kan worden opgelegd. Volgens het Gerecht is sprake van een gezamenlijk voordeel, maar vloeit dat voordeel rechtstreeks voort uit het door de voormalige minister-president gepleegde omkopingsdelict. Daarom wordt dat voordeel bij hem en niet bij zijn partner worden ontnomen.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Bij de voormalige minister-president wordt in totaal een bedrag van NAf 1.844.190,36 ontnomen. Een deel daarvan is het voordeel dat hij heeft genoten uit het omkopingsdelict waarvoor hij is veroordeeld. Het andere deel komt voort uit soortgelijke feiten als die waarvoor hij is veroordeeld. Volgens het Gerecht zijn er namelijk voldoende aanwijzingen dat hij zich nog een keer schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke omkoping en/of witwassen. De verklaring die de voormalige minister-president daarover heeft afgelegd, heeft het Gerecht niet aannemelijk geacht.

