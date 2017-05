Semper gobierno di MEP a hereda for di AVP un caha di gobierno bashi y debenan biyonario pa paga

Caha di gobierno lo ta bashi bashi atrobe na 2017!

Siman pasa pueblo por a tuma nota di un declaracion di e economista local, sr. Ben Marapin, caminda el a trece padilanti su preocupacion pa loke ta e situacion financiero di pais Aruba. Entre otro, el a declara cu e proximo gobierno lo no tin e luho pa gasta placa ya cu no tin mas placa pa gasta y alavez cu no a resta mucho placa pa inverti den enseñanza, salubridad, seguridad etc. Sinembargo pa partido MEP e declaracion aki no a cay como un sorpresa, ya cu durante e ultimo 8 añanan e gobierno di AVP no a crea solamente debenan biyonario, pero riba dje nan a malgasta y derocha placa na nan antoho y pa finalmente e cuenta wordo presenta pa pueblo paga.

Debenan di proyectonan PPP

Y e cuenta pa paga a desemboca awor cu sr. Marapin a bati e bel, pero tambe Banco Central cu den su ultimo relato a trece padilanti cu te cu fin di September 2016 e debe di gobierno a crece te na 4172 miyon florin of 87.3% di e GDP y esaki sin conta acerca e debenan di e proyectonan PPP, esta e Hospital, Green Corridor, Watty Vos boulevard y e 5 MFA-nan. Si conta e debenan di PPP acerca, e ora ey e debenan total lo resulta den un porcentahe di 135%, esta cu di cada florin (100 cent) cu pais Aruba genera na entrada, 135 cent ta bay pa paga debe! Esaki si ta un situacion desastroso y penoso cu Gabinete Eman lo bay laga atras na September proximo y cu no ta di compara cu locual e mesun gobierno di AVP aki a hereda for di Gabinete Oduber na final di 2009 ora cu nan a drenta gobierno.

Herencia di 970 miyon florin

Na 2009 nan a haya un situacion financiero sano y manehabel cu un deficit y debe nacional cu tabata cumpli cu e normanan internacional. No ta pornada cu na 2009 pais Aruba tabata goza di un Credit Rating di A- y un Outlook Stable di parti di Fitch y Standard & Poor’s. Pero no solamente esey, ya cu Gabinete Mike Eman a hereda tambe un suma cuantioso di 970 miyon florin cu a ser laga atras pa e gobierno di MEP (mira tabel adhunto). Pues un y tur por imagina nan mes kico tur lo por a wordo haci cu e 970 miyon aki pa desaroya nos pais positivamente y sin cu e gobierno di AVP mester a fia y aumenta nos debe nacional for di 2.2 biyon florin te cu 4.2 biyon florin den apenas 7 aña di tempo.



Ruim op de boel

Pero historia a demostra cu no ta e aña aki so gobierno di AVP lo laga un desaster financiero atras, ya cu esaki a sosode tambe na cuminsamento di 1989 durante Gabinete Henny Eman 1 y tambe na 2001 durante Gabinete Henny Eman 3, caminda gobierno di MEP mester a ‘ruim op de boel’ pa paga tur e debenan di e garantianan hotelero di SACE, Race Track, Radar, Radisson, Winston & Strawn, Fondo Desaroyo San Nicolas etc. Anto riba dje a hereda un turismo na werki y un caha di gobierno Bashi Bashi. Y awor na 2017 tur cos ta mustra cu e caha di gobierno lo keda Bashi Bashi atrobe.

MEP lo sana finansa publico

Sinembargo den un nota mas positivo, MEP lo no sinta yora pero un biaha mas ta cla pa asumi su responsabilidad y una vez den gobierno lo sa di bolbe remedia e situacion financiero y pone pais Aruba riba e caminda corecto atrobe, manera cu MEP semper a haci den pasado. Ningun reto lo ta imposibel pa MEP ya cu nos partido tin e politiconan responsabel, integro y capacita cu lo bolbe crece nos economia y asina yuda crece e entradanan di gobierno. Y mas cu tur, un gobierno di MEP lo reduci e gastonan innecesario cu Gabinete Eman a crea durante e ultimo 8 añanan. Finalmente pais Aruba lo bolbe na un situacion financiero sano y manehabel na beneficio di henter comunidad.