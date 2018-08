Seguro di viahe mester ta den pakete di AZV mescos te caso na Curacao

SEGUN DRS. ROBERT ANJIE CURPA: SEGURO DI BIAHE MESTER TA DEN E PAKETE DI AZV PA SEGURADONAN

Oranjestad – Recientemente nos por a nota e caso lamentabel na unda un turista hoben di 7 aña a haya un accidente cu a rekeri ayudo medico. E turista aki no tawata tin seguro pa cubri e gastonan necesario pa wordo atendi y manda su pais. E situacion aki ta pasa cu hopi cuidadanonan di Aruba cu ta segura na AZV ora nan biaha pa exterior y nada no ta wordo cubri door di AZV y gobierno. Esaki no por y pesey partido CURPA durante campaña a pone den su programa cu si nos drenta gobierno nos lo a percura cu tur clientenan di AZV ta automaticamente segura pa gastonan medico ora algo accute pasa cu nan den exterior. Actualmente un asina yama reisverzekering no ta cubri gastonan medico manera mester ta esta un maximo di 30 mil dollar y tambe si un persona tin un condicion medico existente manera sucu, precion halto, chlorosterol e reisverzekering no ta paga nada si e problema medico ta pa motibo di bo condicion medico existente. Tambe esnan di edad no por haya un reisverzekering hasiendo cu nan ta manera un prisonero na nan mesun pais. E cosnan aki no ta aceptabel y pesey Partido CURPA a pone den su programa cu automaticamente clientenan di AZV ta segura ora nan bai den exterior. Na Corsow un cliente di e AZV di Corsow den pasado a lanta un caso contra e organisacion pa motibo cu e a bira malo den exterior y e AZV di Corsow no kier a paga pa e gastonan medico. E cliente aki a gana su caso den corte y na Corsow awor tur cliente di e AZV di Corsow ta automaticamente segura ora nan biaha pa exterior Abase di e jurispudencia aki por lanta un caso den corte na Aruba y obliga AZV di duna un reisverzekring automaticamente pa tur su clientenan. Partido CURPA tin e bienestar di e pueblo na pecho y pesey a pone e exigencia aki den su programa. E gobierno actual ta pretendi di pone hende centraal pero ta laga su cuidadanonan na caya ora nan biaha pa exterior. Si gobierno of AZV no ofrece un reisverzekering pa su clientenan partido CURPA lo cuminsa un caso den corte den nomber di e pueblo pa obliga AZV y gobierno pa segura clientenan di AZV automaticamente ora nan biaha pa exterior pa gastonan medico cu ta rekeri atencion di emergencia. Nos lo duna gobierno y AZV 3 luna pa regla esaki den e pakete di AZV. Nos cuidadanonan no por wordo laga na caya den exterior ora nan haya nan mes confronta cu gastonan medico y nos grandinan no por keda manera un prisonero pega na Aruba.

Drs. Robert Anjie

CURPA

.