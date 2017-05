Security di compania Fast Delivery mara, pa despues nan drenta y horta

Rumbastraat – Diahuebs marduga den careda di 2’or pasa alarma ta wordo bati cu un persona a ser mara y tambe maltrata, esaki lo a pasa Rumbastraat.

Mes ora polis a bay e sitio y ta haya sa cu ta security di e compania Fast Delivery.

Segun ela conta polis, momento cu ela bay pafo oa conecta un slang pa laba auto, a presenta cuatro individuo, caminda un di nan lo a pone algo na su lomba pa despues e wordo mara.

E cuatro hombernan aki a drenta e luga y lo a permanace paden mas o menos 30 minuut. Momento cu nan a bandona e sitio, e security guard a logra sali lastra y bati alarma.

Paden por a nota cu nan a traha varios buraco den sheet rock nan, caminda via via a bin yega na un safe digital basta grandi. Dos safe pa tur e grandi cu nan ta, asina mes a logra kibra nan y coba den nan.

Loke nan no a spera tawata cu lo no tawata tin placa den nan. Awor no ta conoci si ta placa mes nan lo por a bin busca of algo otro.

DaƱo cu nan a laga atras si ta basta grandi, caminda cu tuberia di awa tambe a kibra y yena basta awa den e luga.

Fast Delivery no ta prome biaha ta haya nan confronta cu situacionnan manera esaki, den pasado ta varios atraco a ser cometi ariba nan autonan cu ta busca placa. E biaha aki e ladronnan tawata tin mala suerte cu placa no a ser horta.