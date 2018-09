Robin Ann Didier sospecha di mal maneho, faborece cierto persona y conducta inetico

Diahuebs anochi a drenta e noticia riba un desar0yo den Serlimar, unda den un forma abrupto a laga suspende un miembro di management team, kende tabata encarga pa dirigi e compania Serlimar.

E informe ta splica di un investgiacion prelimar cu a tuma lugar, y den cuadro di mas investigacion, a haya necesario pa suspende e persona aki di su trabao, pero tambe prohibiele tur entrada na oficinanan di Serlimar. E decision pa suspende, tabata di e hunta di directiva hunto cu Minister Otmar Oduber.

Poco mas despues, a drenta tambe e informe cu Robbin Ann a haya tambe un carta di retiro, cual segun prensa local, e carta aki el’a ricibi for di Sr. Edgard Arends, den porta di misa diahuebs anochi.

Kico te caso?

Hopi lo puntra ta kico ta pasando cu a yega na tuma un decision drastico asina.

Informacion no oficial cu BoletinExtra.com a logra haya ta bisa cu e hunta di directiva a perde confiansa total den e dama aki pa varios motibo, cual entre otro ta debi na mal maneho, faboritismo y un conducta inetico na trabao.

Tur cos ta mustra cu tin decisionnan cu Robin Ann a tuma, cu no por wordo hustifica, cual a sosode den e cuadro pa faborece cierto persona of personanan den e compania, cu tratonan preferencial y of otorga cierto beneficio contra tur regla.

Ta ser menciona cu el’a duna na un empleado di Serlimar un telefon celular, linja habri riba cuenta di e compania, pa cual e persona bao di ningun circumstancia lo por a haya un telefon asina.

Ta ser bisa tambe di aumento di salario desproporcional contra tur regla pa un of mas persona y tambe cambio di posicion di trabao cu no ta apto pa un of mas persona.

Ademas di esaki un cantidad di otro decisionnan cu por wordo considera como un desaster pa e compania.

Nos a busca tur forma pa haya algun informacion oficial, pero ningun persona kier bisa nada y tur ta mantene silencio.

E unico informacion cu nos a logra haya oficial for di Gobierno, ta bisa cu a termina confiansa den su persona.

Riba su mes e desicion di Minister pa pone un paro na cualkier fechoria, ta un bon decision, pasobra si no gara e problemanan de imediato, nan lo bira mucho mas peor y despues ta bay termina den casonan mas grandi unda finalmente ta minister ta keda responsabel dor di a keda sin actua na tempo.

Ta un situacion di lamenta, pero necesario.