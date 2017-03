Coredornan di drag cu reunion pa cambia manehador di pista Palo Marga

The Revival of Palomarga 2 ta hasi un reunion di suma Urgencia y Importancia na tur doño di Auto, Jr Dragster, Scooter, Quad Racer, Brommer y nos coredor nan di Street Legal pa asina hunto nos uni pa disidi y duna e mandato cla y raspa pa e siguiente manehador pa e pista Palomarga. Tur hende por a mira na 2015 e bon trabao cu e grupo di The Revival of Palo Marga a logra haci den un tempo record, pues awor a bira tempo pa bolbe uni y haci un The Revival of Palo Marga 2 cu boso tur por a wak y hiba nos pista y e deporte di drag to the next level cu e mesun transparencia y motivacion di final di 2015. E invitacion ta pa

Diahuebs 23 Maart 2017

Hora: 7:30 Pm

Lugar: Club Trappers

Topico: Salba nos pista di Palomarga!!!

Bo(so) presencia ta di suma importancia na bienestar di NOS Pista di Palomarga, bin demostra bo mal contento y disgusto pa loke nan ta hasiendo cu nos como coredor y cu e fasilidad di nos deporte preferi.