Reaccion di Sindicato di Polis di Aruba

Informacion den medionan di communicacion.

Na prome lugar nos kier aclarea lo sigiente cu a sali den medionan di communicacion aki na Aruba.

A sali den awemainta.com cu Sindicato di Polis no por kere cu Mando Policial ta midi cu dos midi. Tambe a sali den 24ora.com cu Sindicato di Polis lo ta rabia cu detencion di coleganan na momento cu a bai duna asistencia.

Sindicato di Polis di Aruba S.P.A. ta desmenti e alegacionnan aki cu a sali den e dos medionan aki cu sigur no ta sali for di nos seno. S.P.A. semper ta para pa su miembronan, pero ora cu tin investigacion andando, como un sindicato responsabel, semper lo busca mas informacion concreto y lo laga e investigacion cana su caminda pa asina no stroba esaki.

Pa es motibo aki, S.P.A. ta distancia su mes for di e alegacionnan/informacionnan falso aki.

S.P.A. ta haja lamentabel si, cu cierto medionan di communicacion ta usa informacion for di hendenan cu no tin nada di haber of cu no sa nada di un caso pa asina mal informa un pais y e mal informacionan aki ta wordo mal usa contra nos miembronan den medionan social den un forma cu S.P.A. no ta para pe.

ambe S.P.A. ta lesando y scuchando diferente acusacionnan cu ta bin den direccion di nos coleganan/miembronan cu ta atacha nos Cuerpo Policial. Nos por a scucha con ta usa nomber di nos Korpschef cu tambe ta un miembro di S.P.A.. Cuerpo Policial Arubano ta un Cuerpo professional y semper y cuando lo keda haja hende cu no ta di acuerdo cu e proceduranan cu tin den un organisacion professional. Un departamento cu ta resorta bao di Cuerpo Policial a hasi entrega di placa na cierto lugar. E ta e tarea di e departamento aki y NUNCA di Korpschef. Esaki ta e procedura normal den cierto casonan pa cu e protection di e persona aki. Tur entrega di un recompensa tin un procedura pa mantene su mes na dje. Ta zona stranjo sigur pa esnan cu no conoce e procedura aki y peor ainda pa esnan cu no ta traha cu un procedura asina. Ta lamentabel si cu un persona por hinca su mesun bida y tambe di su famia den un problema serio, door di admiti publicamente kiko e la hasi y despues ta ayudo di polis mes e tin cu busca ora cu e problemanan aki bati na su porta.

Te aki nos communicado.

Berdad nunca a perhudica ningun hende, ningun causa ni ningun nacion!