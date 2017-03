QuickVideo: Micheal Saladin di Insel Air ta cuestiona accion di Aviacion Civil pa ‘ground’ avionnan di Insel den forma ridiculo

Den un entrevista sosteni cu Micheal Saladin, empleado di Insel Air, e ta alega cu henter e desaroyo pa cu ciere di Insel Air ta basa riba cosnan hopi chikito y cu nunca a forma un peliger pa trafico aero.

E ta cuminza pa bisa cu Aviacion Civil di Aruba a cuminza pa nan mes invita Hulanda pa bin controla Insel Air. Hulanda a bini un total di tres ves y nunca por a haya nada grave na Insel Air.

Despues Hulanda a bolbe bini Aruba pa tene un simulacro, pa cual aki Hulanda a haya un fayo pa cual nan a usa pa cera Insel Air. E fayo ‘finding” ta basa riba e hecho cu durante di e vuelo di prueba ( no berdad) mester a actua un avion cu lo bay Sint Maarten of lo sali di Sint Maarten pa bini Aruba.

E vuelo den e test, lo mester a sali for di Sint Maarten pa 10.30 anochi pa bini Aruba, pero hecho ta cu e airport di Sint Maarten ta cera pa 10.or di anochi. E empleadonan cu ta haci operations no a bati alarma cu e aiport ta cera pa 10.or di anochi y nan no a tuma e paso pa yama Sint Maarten pa asina solicita pa tene e airport habri.

A base di e fayo aki di e empleadonan pa bati alarma aki, Inspectornan Hulandes a tene duro na e ‘finding’ aki, pa cual tabata un motibo pa ‘ground’ Insel Air.

Ademas, Micheal Saladin ta alega, cu tur otro cosnan cu Inspectornan por a haya, NO ta nada di gravedad cu no por a wordo remedia dor di e compania. Pa bay over pa ‘ground’ e avion, tabata un paso demasiado fuerte, pa cual ta culpa Aviacion Civil di Aruba, cu den forma hopi cuestionabel kier perhudica mas di 100 empleado, kendenan tin dos luna sin cobra nan salario.