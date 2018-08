QuickVideo! Leoncita Arends di Canal 90 tin tres luna den exterior y no por yega Aruba…

Den un rueda di prensa duna pa Minister Otmar Oduber, el’a reacciona riba criticanan haci dor di periodista Speed Andrade. Den su contesta na e periodista, Minister Oduber a haci referencia na e radio emisora unda Speed Andrade ta traha, (Canal 90) pa cual ta menciona cu e directora di e radio ( Leoncita Arends) tin tres luna cu e no por yega Aruba, pa cual e mester transmiti for di den exterior. Maske cu Minister Otmar Oduber no tabata suficiente cla riba e motibo dicon e tin tres luna sin cu e por yega Aruba, toch e minister a papia di kehonan na landsrecherche dor di victimanan cu a haci pago pa tereno, pero no a haya tereno.

Tambe el’a menciona cu tin pagonan cu a wordo haci na kantoor di Benny Sevinger, cual ta algo totalmente incorecto, pasobra ningun persona tin nada di paga na oficina di minister.

E minister a sigui papia riba investigacionnan cu ta wordo haci, y ta duna un indicacion cu pe motibo aki Sra. Leoncita Arends lo tin tres luna (scondi) den exterior y no por, no kier yega Aruba, pasobra kisas ora cu e yega e lo por wordo deteni pa wordo interoga.

Di otro banda, nos mesa di redaccion tambe a haya un rumor, cu Sra. Arends lo ta sufriendo di un quebrante di salud. Esaki nos no por a confirma.

