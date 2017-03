QuickVideo: Dos polis deteni pa a intermedia den problema di pareha y bati e homber cu mokete den cara

Quickvideo: Sindicato di polis a yama reuncion pa nan informa nan miembronan di kico ta pasando regarando detencion di dos polis. E sindicato mes no a duna informacion. Sinembargo e informacion cu e medio aki ta dispone di dje ta mustra cu algun dia pasa, dos polis a wordo dirigi pa un adres, unda tin un pleito entre pareha. Polisnan cu a yega na sitio, a actua cu man duro, ora a keda constata cu e homber tabata cuasa problema den e cas y tabata lanta contra su muher. Te muher mes a yama pidi asistencia. Pa un of otro motibo, e situacion a sali for di man, unda un of dos polis a cuminza basha mokete riba e homber den su cara. Esaki a causa un blousa formal na su cara, frenta y varios gopli riba su curpa. E cara di e homber a keda binja di frenta pa cachete, totaloss!

E pareha dama y su esposo despues di algun dia a bay keha e dos polisnan pasobra nan ta opina cu polis a actua demasiado fuerte y cu e paliso cu polis a pasa e homber no tabata necesario pa laga su cara asina hincha, y blauw binja.

Un keho a keda entrega y enberdad por observa cu e homber a keda totaloss, cu un pleki blousa di frenta pa cachete.

Segun polisnan, cu nan mester a pasa e homber un mokete pa por a controle. Sinembargo e blousa na cara kisas no ta parce un mokete, pero como 10 mokete.

E caso aki ta trece un dilmna: Ora pareha ta pleita, ta yama polis. Ora polis presenta y intermedia, awor ta culpa polis di a actua duro y a ocaciona cu tin dos polis deteni.

E dilmna ta awor cu polisnan lo mester paga extra tino, con pa atende cu pleito di pareha.