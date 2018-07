“Pueblo mester rechasa Mike su engañonan y bis’e su berdad den su cara”

Parlamentario Endy Croes a splica cu Mike Eman a causa un desaster cu pais Aruba y ta e

momento corecto cu pueblo mester bisa Mike Eman su berdad den su cara. Recientemente

por tuma nota cu Mike Eman ta purba campaña den silencio bishitando diferente sitio entre

otro entiero y canando den Hospital. Tur esaki Mike ta haciendo conscientemente pa asina

na un manera fini pidi pueblo pordon pa locual el a haci y trata na gana simpatia bek. Segun

Parlamentario Croes, Mike Eman ta un “astuto” y kier midi na e manera aki poco poco su

grado di aceptacion den pueblo. Despues di eleccion Mike Eman a core pa su

responsabilidad. Mesun anochi di eleccion Mike a bisa cu e no lo bay Parlamento y lo retira

como lider.

Integridad di Benny ta na suela

Mientras AVP ta den e proceso pa prepara un lider nobo por a tuma nota cu Mike mes tin e

gana di keda. Mike no a bay Parlamento pa no wordo confronta cu su berdad y a laga su

discipulonan carga e berguensa. AVP sinembargo actualmente ta para hopi zwak y tin un

oposicion cu no ta funciona. Nan animo ta na werki y casi nunca nan ta na pia di trabao.

Segun informacion, cuminsamento di Juli e doñonan di e partido cual gran parti ta

comerciantenan poderoso a pone pia abao y a exigi Mike Eman cu e mes mester cuminsa

move. AVP tabata tin dos persona den mente pa tuma over. Inicialmente Benny Sevinger

como cu e ta di “pabou” pero segun informe cu Benny lo bay confronta temponan hopi pisa

su dilanti cu un cantidad di investigacion riba terenonan cu el a duna entre otro na Leoncita di

Canal 90 y un primo di Benny himself kendenan a bende esakinan pa sumanan miyonario y

esaki mescos ta e caso di Paul Croes lo bay refleha hopi malo riba e partido. Pues Benny no

ta integro y lo trece mas problema pa partido.

Un otro politico zwak y fracasa

Top di AVP kier a pusha Richard Arends kende porcierto ta un di esnan mihor prepara den e

partido pero den su promer 8 lunanan den Parlamento a mustra un politico sin weso di lomba

y sigur un politico zwak y fracasa cual segun e doñonan di partido cu Richard no por carga

AVP manera debe ser. A pensa riba un sobrino di Mike Eman pa mantene e fam Eman na

poder y pa asina purba di mantene e votadornan di Eman. Pero esaki tambe lo tuma mas

tempo pa prepara uno y no kier laga AVP cay te na 1 asiento manera tempo di Betico Croes y

MEP cu a “arasa” AVP mandando AVP te na 1 asiento. Por corda tempo cu Henny Eman a

hala un banda pa Mike a drenta AVP. Henny a laga 6000 voto riba su nomber mientras

Mike Eman a drenta y a logra apenas 3000 voto y un derota. Pues historia a mustra AVP cu

den e transicion di Eman pa un Eman tampoco ta logra wanta tur votador. Awor cu AVP a

desgracia Aruba unda Mike mes a redobla e debe creando un caos y desaster financiero e reto

ta mas grandi pa AVP. Un tempo nan a laga Tico Croes bay tuma e golpi pa despues halsa

Mike Eman y esey a logra no den promer eleccion sino despues di 8 aña. Mesun strategia

doñonan di partido a propone pero no por core mucho riesgo pa keda hopi aña for di poder

pasobra tin compromisonan financiero mucho grandi y inversionnan miyonario den campaña

di AVP cu mester wordo saca bek rapido rapido. Pues mirando tur circumstancia nan a exigi

Mike Eman pa e mes cuminsa cana bek y bishita pueblo pa purba mantene e votadornan te

ora un decision final cay. Pueblo awor ta na palabra.

Maneho financiero desastroso

Segun Endy Croes ta e oportunidad pa rechasa Mike Eman “cara a cara “ awor cu e desaster

ta conoci y comproba. Un debe cu a wordo redobla. Interes di placanan presta pa AVP unda

mester paga un total di 216 MIYON florin den aña 2018 cual ta igual na 600 mil pa cada dia.

89 MIYON na propaganda pa amigonan manera Leoncita, Patrick Paskel, Oscar Fernandez

pa nombra algun. 112 MIYON florin na deskundig advies reparti entre otro pa abogadonan

amigo di partido AVP manera Sjiem Fat. Proyectonan PPP cu mester cuminsa wordo paga

awor na un suma di 80.7 MIYON pa 20 aña largo. Manera Raymond Knops Staatssecretaris

di Hulanda a expresa cu si sigui e “herstelplad” actual na 2039 pues aki 21 aña nos debe

nacional lo baha y yega bou di 50%, pues na unda MEP a lag’e desde 2008. Manera

Raymond Gradus voorzitter di CAFT a splica cu cada baby cu nace awe tin un debe di 40 mil

florin riba su cabez danki na e maneho di Mike Eman. Asina nos por sigui cu e desaster cu

Mike Eman y AVP a laga atras. Ta momento oportuno pa bisa Mike Eman den su cara cu

AVP nunca pero nunca mas lo por bolbe na poder y Danki Tambe!!!