QuickVideo! Prome Minister tambe a tende di peticion pa asilo na Canada

Dialuna mainta e periodista Elvis Weert a haci un pregunta na Prome Minsiter di Aruba, relaciona cu e rumor cu Venezolanonan ta pidiendo asilo na Canada via Rode Kruis y como tal nan ta keda warda riba contesta na Aruba te cu un anja.

Prome Minsiter a bisa cu diasabra durante di e reunion cu varios departamento el’a tende di esaki, pero e no tin mas informacion y lo mester bay confirma esaki.

Manera e portal aki a trece dilanti, tin indicacion cu Venezolanonan cu yega Aruba sea via airport, waf, of via Colony, tur ta wordo ricibi na Rode Kruis pa pidi asilo na Canada.

Un confirmacion di esaki lo por drenta un ora pa otro.