Prome Minister na SIWA: No pone presion riba mi, mi no ta wordo impresiona pa presion

Via di su facebook, Prome Minister di Aruba a manda un contesta pa Sindicato SIWA, maske cu no ta menciona SIWA directamente, pero tabata SIWA cu diaranson a bay den publicidad pa asina efectua un of otro presion riba Gobierno pa aumenta tarifa di awa y coriente.

Prome Minister a skribi riba su facebook:

“Please comprondemi bon. No ta husto pa pueblo paga e aumento di prijs di awa y coriente, pa motibo di mal maneho di e gobierno anterior!

E no ta mi culpa, pero e ta mi responsabilidad pa busca un solucion responsabel y husto pa pueblo.

Y den esaki no worry pa pone presion riba mi, pasobra ami no ta wordo impresiona pa presion!”

Mas cu claro cu esaki ta un contesta hopi duro pa SIWA.