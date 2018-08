Minister Glenbert Croes:

Problemanan social ta hopi y grandi y no por keda tarda mas cu nan

Ta den nos man pa dicidi e Aruba cu nos kier

Loke ta un problema cu un caminda tin un conflicto ta tumando luga y entre bo meld y e instancianan actua, nan no tin e mankracht of e experticio pa actua, e ora ta crea un expectativa falso di por soluciona e problemanan social. Segun minister di asuntonan social y labor, Glenbert Croes, e crisis plan social ta esey. Ta hopi fondo a wordo poni e aña aki y otro aña pa bay pa nan. Mester percura pa e fondonan yega na e instancianan ey pa caba.

Gobierno no por keda tratando di lucha cu bareranan burocratico pa sigura e fondonan. E caminda burocratico por ta un caminda importante di control, pero e caminda burocratico hopi biaha ta bira un muraya cu ta impedibo di logra e resultadonan cu nos mester logra ora cu ta urgente.

No por sigui tarda cu e cosnan aki, e minister a menciona. Of ta actua segun urgencia, of bo ta bay sigui wak casonan di Rishandroh y Eugene sosode. Lamentablemente ta bay sigui mira casonan manera di Anushka Tromp, kende lamentablemente a perde su bida. Loke a pasa, nos mester bira un pueblo y comunidad conciente cu loke ta abuso, violencia domestico, abuso di mucha, abuso di hende muhe, abuso di nos grandinan, abuso general, nos no kier biba riba un Aruba unda cu abusonan ta tuma luga. Ta den nos man pa dicidi cu e Aruba cu nos kier, mester ta un diamante, un joya den e balor di bida di un famia, di un hogar, di bida di muchanan, di mamanan, di nos famianan, di nos grandinan.

Ta bisa cu nos tin un Aruba bendiciona. Nos ta bisa esey, segun e minister. Pero ora bo mira casonan asina pasa, cu pa colmo nos ta haya sa di dje. Cuanto hende muhe ta wanta consecuencia di abuso na e momentonan aki, cu nos no por ni sa di dje. Hende cu ta tapa, bisiñanan cu ta tapa. E ta un problema grandi. Laga nos escoge pa bisa ‘No’. E cos aki no ta aceptabel riba e isla aki, cu nos ta bisa cu ta bendiciona. Pesey e minister ta bisa, cu ora nos bisa cu Aruba ta bendiciona, nos mester hinca den nos oracionnan pa papa Dios bendiciona nos pueblo. Pasobra e ta un escogencia cu nos como sernan ta haci di kier hiba un bida drechi. Di kier ta un tata drechi. Di kier ta un mama drechi. Di kier ta un famia drechi. Di kier ta un hoben corecto. Di kier ta un famia sano. Y si tur hende haci esey, e impacto lo ta grandi. Pero obviamente loke a pasa recientemente cu perdida di bida di Anushka Tromp, ta mustrabo cu nos tin hopi trabao pa haci ainda. Loke pa e minister ta totalmente inaceptabel, di pa tur cay den un conformismo manera un cos cu no por haci nada toch.

Tanten cu Glenbert Croes ta minister, y ora e minister sapatea, skop internamente, e ta haci’e. Ora cu e mester skop, sapatea pafo, e ta haci’e. Dia cu e no ta minister di asuntonan social mas, otro hende e ta spera tuma e bandera ey y sigui. Pero nos mester percura pa e bombiyo den e consenshi di mente y alma di cada un cu ta biba riba Aruba, compronde cu e problema di violencia domestico, di abuso den hogarnan, abuso di hende muhe, como emblematicamente a pasa lamentablemente cu e consecuencia tragico cu un dama a perde su bida, ta algo cu na Aruba ta serio. Gobierno por haci tur loke ta na su alcance. Instancia, fundacionnan, autoridadnan por haci tur loke ta na nan alcance, pero como comunidad mester tuma un decision cu ta forma parti di e pais aki, cu ta algo cu nos mester stop na Aruba.