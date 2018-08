Problema na un cas na San Miguel, na prome instante a papia di tiramento

San Miguel: Dialuna algo pasa di 1’or di merdia, patruyanan di Noord ta wordo manda cu hopi urgencia na un adres na San Miguel, pa motibo cu un persona a yama pidi pa presencia di polis pa un problema cu lo a bay for di man. Aparentemente un of mas persona a yega na e cas aki y kier a agredi un otro, te hasta a papia di kier a mata e otro. Despues di un rato a drenta un informe cu tironan lo a cay na e adres aki na San Miguel, mesora a manda varios patruya cu hopi urgencia na e dicho adres. Na yegada nan a bin compronde cu aparentemente no tabata trata di tiro cu arma di candela pero ta un brommer lo a pasa un auto y e muffler di e brommer lo a saca algun zonido parecido na tiro.

Por a mira polisnan paden y pafo di e cas, tumando declaracionnan di esnan presente.