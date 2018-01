Problema entre bisiña, pa motibo di cortamento di mata

Boliviastraat – Diahuebs mainta polis a bay un adres den Boliviastraat, pa intermedia entre dos bisiña. Patruya na yegada a compronde cu ta trata di un señora conoci pa nan, caminda cu ta varios biaha polis mester a atende cune.

E biaha aki ela cuminsa reclama un bisiña cu a cuminsa corta un mata, e señora no tawata kier esaki.

Polis a splike na tur idioma cu e no mester worry, paso e mata no ta dje y e bisiña por haci loke e kier cu e mata.

Ni asina, ta parse cu e señora no ta compronde of no kier compronde y ta sinta haci dificil.