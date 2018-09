Problema di famia pa motibo di cuminda

Balanderstraat, Oranjestad: Diasabra den careda di 8’or y mey, patruya di playa ta wordo manda cu urgencia na un adres den Balanderstraat, pa un pelea cu arma. Na yegada e agentenan policial ta topa cu un homber agresivo y no tabata rasona. Polis a nota cu no tabata trata di un pelea cu arma pero un problema di famia cu a bay for di man. E yiu homber a splica polis cu e problema a cuminsa, despues cu e tabata tin hamber y a pidi su mama un pida keeshi, segun su declaracion su mama a benta e keeshi riba vloer su dilanti. Segun e mama enberdad su yiu a pidi pida keeshi, ela coi e pida keeshi pa duna su yiu homber, pero na momento cu ela bay pa duna su yiu e keeshi, esaki lo a cay riba vloer. Aki e yiu a cuminsa un discussion, caminda elo a insulta su mama y a kibra e porta di entrada. Na prome instante e tabata hopi agita y no kier a rasona.