Precupacion!! Tin cosnan cu ta tumando den DPL cu no ta bon, a kita tur autoridad di Management Team di DPL

Minister Glenbert Croes: A opta pa kita autoridad di management team di DPL, pa e por tuma e responsabilidad su mes

Ora cos bira bon e lo delega trabao bek

Management Team di DPL ta actua den nomber di minister. Ningun management team por tin un responsabilidad of un criteria cu ta bay mas halto cu e poder di e minister. Kico cu management team haci, si nan wordo apodera pa e minister, cu den nomber di e minister nan ta haci’e.

Na e momento cu ta considera necesario pa haci’e su mes, pa e sigura como minister, esun cu tin cu bay parlamento pone su nek na liña pa duna cuenta na Parlamento politicamente, kico ta pasa den DPL, ta e minister.

Management team lo por sinta su tras, pero t’e tin cu duna cuenta na Parlamento. Por lo cual e ta opta pa kita e autoridad di management team di DPL pa e ta e unico autoridad di otorgamento di loke ta e positieve verklaring of negatieve verklaringnan, pa asina e por sigura cu nan ta haci e trabao di pre-screening. Pero hasta e trabao di pre-screening e minister kier check. Tin cosnan cu ta tumando den DPL cu no ta bon. Pa sigura cu e bainanan cu a tuma luga den era di corupcion di e gobierno di AVP cu e practica ey wordo elimina, wordo elimina.

E minister no ta cla cu tur ainda. Ta tur hende mester actua. E tin hopi cos cu ta tuma luga na DPL cu e ta preocupa cun’e. Tin hopi hende haciendo hopi bon trabao den DPL, pero tin algun figura ainda cu ta activo den e bainanan di pasado. E practicanan ey mester caba. Y hopi importante, e trato na pueblo, e trato na cliente. Tur trahado di gobierno mester compronde cu tur ta sirbido di pueblo. No ta pueblo mester roga, cana riba rudia, gatia, pa por haya un atencion. Ora cu bo bay bati na cualkier loket di gobierno of NV di gobierno pa haya servicio, si bo ta traha pa un NV di gobierno of pa gobierno, bo mester duna pueblo servicio. Pero awor aki ta un cos cu te ainda ta un molester pa pueblo wordo brinda atencion y servicio. Den cuadro di esey ta spera cu den plannan di saneamento, reorganisacion, cu comercio ta encarga cun’e. Atrobe tin momento cu ta sinti cu como e unico autoridad pa loke ta DPL como minister di labor, cu tin ora ta prefera pa e autoridad y decision, keda exclusivamente cerca dje y pa asina e sigura cu cos ta bon.

Ora cos ta bon bek, e ora e por delega e trabao bek. Pero na e momentonan aki e ta sinti e necesidad pa e tin e decision final ey.