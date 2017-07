PPA SU MASTERPLAN PA HISA SIGURIDAD (ESTA LUCHA CONTRA CRIMINALIDAD !!)

* Actualmente nos Cuerpo di Polis ta reparti den 4 districo Noord, Oranjestad, Sta Cruz y San Nicolas. PPA ta desea di reparti San Nicolas un poco creando un Warda di Polis na Sabana Basora.Pos Chikito y PPA ta desea di pone un post di ‘strandpolitie’ na Baby Beach/Rodgersbeach..y construi un toren di Vigilancia pa limita entrada illegal.

* PPA lo hiba un maneho activo pa stimula joven pa bira polis pero… na mes momento PPA lo stimula e jovenan cu a keda pega den nan estudio na Hulanda pa nan sigui e direccion aki !!

* PPA lo crea un sorto di Cuerpo di Boluntario di Aruba comparable cu e VKC na Corsow….su infrastructura tambe PPA ta visualisa na Sabana Basora.

* PPA lo hasi x JFK scol e proximo warda di Polis di Oranjestad y Dakota …..esaki pa motibo ‘strategico’ na prome lugar !!

a. E salida di polis den TUR direccion lo ta mas fascil.

b. Lo evita un atake riba nos Ontvanger der belasting cu ta ne pariba y ta apenas un par di cien meter for di lama.

c. Esaki lo mantene paz y tranquilidad na e desaroyo nobo dilanti x Talk of the Town !!

d. Ora di Carnaval nos fiesta nacional…..na e sitio strategico aki Cuerpo di Polis ta banda di e dos caretera mas usa …esta Vondellaan y LG Smith Blvrd.

Y mucho mas ……den un otro post lo PPA duna mas informacion riba e masterplan aki !! BENNY NISBET, PPA!