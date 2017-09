Politie staat of dictadura di Mike Eman

Ta actua segun ley of depende ki color politico bo tin. !!!Tin dos tradicion cu mi tin mas cu 60 anja ta biba cu nan den politica. Pa celebra democracia ora di entrega lista partidonan cu si por pone hende ariba pia ta organiza algo grandi pa duna e promer indicacion na e votadornan. Di dos ta e diadomingo promer cu eleccion core parada.Ta con Robert Mugabe Eman por kere cu e ta dicidi cu su so ta core parada, strobando oposicion di bay saluda su pueblo. ???? E cos aki ta contra tur custumber, tradicion den nos cultura politico di nos isla.Mantencion di ordu publico ta cay bou ministro presidente . Masha hopi anja pasa a ” mandateer” hefe di polis pa den su nomber actua y dicidi.Ami na varios ocasion a ocupa e function ey y nunca a mete y a laga polis haci nan trabou.Di unda a bin cu bo ta ” over rule” polis y abo ta dicidi cu bo so ta bay core parada.????Promer abo ta dicidi cu e ora cu abo kier bo ta entrega lista y awor ta abo so ta bay core parada.!Hopi gremio ta keda ketu, pero e symptoma nan aki ta hopi peligroso mes. E ta un fenomeno cu mester pare mesora pa majan bo tambe no sinta keha y llora, manera na Venezuela .Bo so kier carga e consecuencia nan y carga e responsabilidad ta abo a provoca e situacion cu bo ta creando y bo ta retando pueblo pa midi forza, unda bo sa cu mas cu 10.000 hende ya a laga AVP. .’Mike Eman kiko bo ta kere cu bo ta bolbe pone bo Riott Commando mescos cu na e dos protestanan pacifico bin bati hende cu klop, skop, coba nan mama, maltrata nan, persigui nan penalmente etc. ?????Den e chaos ey bo kier bay eleccion, unda abo mes ta instiga, ofende, abusa, mal trata pueblo, anto tur hende bay drumi, pasobra ta abo ta manda y por haci y deshaci?????.Den historia politico den oposicion mi a llega di organiza e protesta mas grandi den nos historia politico cu mas cu 10.000 hende. Pakiko busca, orkestra problema cu no tin. Hasta mi a llega di laga Avp su so core parada na un ocasion. Mustra cu bo ta loco di berdad, pero cu ainda por haci un cos bon promer cu pueblo core cu boso. Stop di reta pueblo pa mustra nan forza y e tribunal di pueblo bolbe huzga boso. No instrui hende atrobe pa abusa, bati hende, pasobra despues di 22 di september ta sigura bo cu otro gaj lo canta e biaha aki y boso si lo sinja conoce KIA, ” Mejico” na Santo Patia. Reflecciona bon ya a core cu Saddam Hussein, Nuamar Khadafi, ta abo cu Robert Mugabe so falta.!