Polisnan buscando homber di Fam Kock, a para auto robes

Nuñe – Diamars 10:30 a.m, varios patruya y tambe recherche tawata tras di un auto, den e vehiculo lo tawata tin un homber busca pa autoridad. E homber busca lo ta Shawn Kock. Mirando cu e homber aki ta peligroso y lo por tin arma polisnan tawata atento y cauteloso. Despues di a sigui e auto aki pa un rato, patruya ta yega su tras na un adres na Nuñe. Por a mira agentenan baha cu arma na man y bay ariba e vehiculo. E personanan den dje no a haya chance di baha. Agentenan a ordena ambos pa baha y pone man ariba e auto. A resulta cu e homber di Fam Kock, no tawata den e vehiculo. Agentenan a splica e habitantenan un ke otro y kizas un disculpa pa despues sigui nan caminda. Shawn Kock weekend cu a pasa lo a purba dal un agente policial cu auto, durante cu e agente tawata haciendo su trabou.

Siman pasa na Casibari, momento cu team special di polis a detene su ruman di Fam Angela cu tawata wordo busca, elo a menasa e mes un agentenan aki cu morto.

Despues di e incidente weekend pasa, elo a bay sconde.

Informacion cu nos ta dispone di dje, ta bisa cu Shawn Kock lo a entrega su mes algun rato despues di e confusion na Nuñe.