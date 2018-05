Polisnan a drenta mondi den oranan di marduga y a logra detene 4 ilegal.

Alto Vista: Diamars algo pasa di 2’or y mey di marduga, personanan cu ta campando na e ranchonan na e boca pariba di Kapel di Alto Vista, ta mira na e Boca Pos di Noord, dos boto yega den e boca y basta hendenan lo a bula afo di e boto y ta core ta subi tera. Mesora Centraal di polis ta manda varios unidad di Polis di Noord y Santa Cruz pa bay tira un bista.

Polis ta yega na Boca Pos di Noord y ta logra detene 4 persona

Na yegada di e prome patruyanan, nan ta topa cu un auto y ta cuminsa cu un buskeda na e dicho boca, Polis ta haya informacion cu e personanan lo a drenta mondi. Riba e cero dilanti di e boca nan ta bin topa cu un petchi y despues di un rato nan ta logra topa cu un persona, un rato despues nan ta topa cu tres persona mas.

Lancha ta wordo intercepta

Mesora a pidi transportwagen di Noord pa transporta nan pa Warda di Noord, caminda nan lo wordo entrega na Guarda Nos Costa pa atende cu nan regreso pa nan pais.

Un rato despues maritiem Politie tambe a subi lama pa bay tira bista, si e por topa cu e lanchanan cu un rato prome lo a baha e personanan na tera. Poco rato despues e lancha a wordo intercepta pa Kustwacht y polis maritimo, den awanan teritorial di Aruba.

Campamento na costa norte di Aruba por ta hopi peligroso

Campadornan local atento a bati alarma y cu actuacion liher di polis nan por a logra pone man riba cuater persona a cu a drenta nos isla ilegalmente, cuanto mas a drenta no ta conoci. Un cos ta mustra cu e capitan di e boto lo mester tabata bon na altura cu Kustwacht no tabata presente den e area aki, tambe cu tabata tin e actividad di Flip Flop, cu polis tabata man yen cu e actividad aki y nan lo a pensa cu Polis no lo bay haci e control na e parti nort di nos costa. Pero un cos nan a overlook ta, cu nos Arubianonan ta gusta riba dianan liber bay campa na e parti Nort di nos isla. Por bisa si, cu e entradanan ilegal nan aki por ta peligroso pa esnan cu den e oranan di marduganan aki ta campando na e costa norte di Aruba, paso ta drenta personanan ilegalmente pero no sa ken nan ta drenta y si nan por traficador di arma of droga of si nan por ta drentando Aruba arma.

Mester control severo na nos costanan

Tanten cu e situacion na Venezuela ta malo y Aruba no bin cu un control severo na nos costanan, Aruba lo keda haya e entradanan ilegal di personanan, arma y droga. E pueblo di Aruba lo keda bira e victima di e modus operandi aki di e baho mundo di Venezuela. Entre e ilegalnan lo tin sigur hendenan drechi cu ta drenta, cu lo kier un mihor futuro, pero no ta descarta e posibilidad cu entrenan por ta drentando, criminalnan grandi, hende cu malesanan contagioso, hendenan cu ta enfermo mentalmente, drogadictos, ladronnan etc etc. cu mayan Aruba lo mester tin cu bay paga pa nan. Ban spera cu pronto lo por cera nos costanan hermeticamente y asina caba cu e problema di ilegal.

Algun rato despues Maritiem y Kuswacht a logra captura 4 persona mas den boto ariba lama grandi. Pues e momento eynan, un total di 8 persona a keda deteni.