Polisnan a bay tiramento na Catiri, a resulta di ta algo otro

Catiri – Diaranson algo pasa di 12:30 mey anochi varios unidad ta bay Catiri.

Pa motibo cu lo tin tiramento.

Na yegada altura di e garage Precision Tune nan ta haya un dama y su auto un Nissan color scur cu windshield destrui.

Algun habitante cu tawata lanta e momento ey ta bisa cu nan a scucha cinco sonido di tiro, na e sitio polisnan a chek, pero no a haya huls. Esey no kiermen cu tiro lo no por a cay, paso si a usa un revolver esey no ta benta e hulsnan abou.

E dama na prome instante no tawata kier a bisa loke a pasa.

A bin resulta cu probablemente lo tawata tin discusion di pareha cu a sali for di man, caminda un obheto lo a ser usa pa destrui e windshield.

Kiko e habitantenan a scucha cinco biaha, ta keda un pregunta habri.