Polisnan a bay controla auto bandona altura di Pedro Gallegostraat

Pedro Gallegostraat – Dialuna mainta polis a wordo informa di un auto laga atras pabou di ex Little Leage Ball Park. Esaki tawata staciona banda di algun container. Na yegada di patruya berdad nan ta topa cu un Ford Explorer color blanco, porta habri. Un rato despues un habitante a conta polis cu algun dia patras, polis mes lo a haya un persona burachi den e auto aki y ela wordo deteni. A bin resulta cu persona aki tawata indocumenta y a wordo pasa over pa GNC(Guarda Nos Costa). E auto a keda atras y autoridad no a worry cu esaki y of comunica na otro.

Pues falta di comunicacion.