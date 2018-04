Polis y ambulance a bay yuda señora di edad cu ta bibando su so

Cura Cabay – Dialuna mainta trempan polis y ambulance a bay un adres na Cura Cabay, pa un señora di edad halto cu a cay den su cas.

Agentenan a logra drenta e cas via un bentana.

Paden agentenan no por a kere kiko nan a haya. Un señora di 87 aña ariba vloer kehando di masha hopi dolor mes.

Agentenan a constata cu e cas paden ta den situacion no higienico, masha hopi stof y schimmels.

E señora ta bibando su so, segun nos a compronde su esposo a fayece.

Mucho cos di come e cas no tin, pa no bisa cu no tin nada mes den frigider.

Aparentemente su yiunan masha poco ta bishite. Dialuna mainta momento cu e agentenan a drenta e cas, a tuma contacto cu un yiu homber.

Lamentablemente e lo a keda di pasa ora e caba di traha, e yiu aki lo ta esun cu supuestamente ta encarga cu tur cos di e mama.

Personal di ambulance a transporta e señora cu ta diabetico y ta sufri di un otro enfermedad mas pa Imsan.

Na Imsan lo bay chek si ela fractura su schouder of su man, momento cu ela cay.

Manera e caso aki tin hopi mas pasando na Aruba.

Dos grupo vulnerabel ta mucha y hendenan di edad halto.