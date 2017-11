Polis ta confisca pick up cu posibel contrabando di gasolin na Paradera

Paradera – Diamars anochi un “operativo” tawata tumando luga, caminda cu departamentonan special lo tawata tras di un pick up Nissan.

Despues di a sigui e auto pa algun minuut, patruya di Playa hunto cu algun patruya mas ta haya e auto aki den Drive Thru di Burger King Paradera.

Agentenan a acerca e auto y obliga e chauffeur pa paga e auto y pone e jabi ariba e dak. Polis a baha e chauffeur y a pone contra muraya, pa basta rato.

Despues di algun rato, agente ta informa e chauffeur cu su auto a keda confisca, cu tawata transportando un container cu loke tawata parse gasolin.

Agentenan na un bon manera, a splica e chauffeur cu e mester bay warda cu nan, caminda cu na warda di Santa Cruz e lo mester bay duna un declaracion.

Afpafteam

Ariba diaranson Ministerio Publico ta manda un comunicado, relaciona cu e autonan y boto cu a wordo kita door di afpakteam y den nan e pick up aki ta aparece.

Pues loke nos a presencia den e Drive Thru di Burger King, tawata momento cu autoridad a confisca un Nissan pick up cu ta meti den contrabando di gasolin. No ta conoci, si e chauffeur a keda deteni na warda.